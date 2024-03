Více a více jsme si začali uvědomovat, že to, kdo jsme a co jsme zde vytvořili, naši rozmanitost, potřebujeme vyjádřit jednoduše a přitom vše obsáhnout. Nejlépe nějakým symbolem. A v tom jeden z nás vykřikl: „SLÍPKA! Když jsme Slípáci, ať je to SLÍPKA!“ Odjakživa si nás dobírali za to, že jako jediní v okolí máme slípku a ne slépku či slepici.